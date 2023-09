A Montagnola Republic canta Clavdio (con la V): ecco quando

Bologna, 28 settembre 2023 – Per la variegatissima rassegna Montagnola Republic venerdì (29 settembre) alle 21 le luci si accendono su Clavdio. Sì, scritto proprio così, con quella "u" latina che ricorda le epigrafi romane che per noi è "v", stravaganza in nome dell’arte su cui il cantautore glissa. Ma il nome di proscenio degli albori era nientemeno che Il Rondine.

Dunque, il "divo" Clavdio dopo la passione musicale e la militanza in una band punk, sul finire del 2005 s’inventa il Blue Order Project, un gruppo post-rock/progressive metal co-firmandolo con Paolo Dionisi. La partnership successiva è con Mushy, vestale dark wave che segue nei live, occupandosi dell’ incisione chitarristica per l’ album "Breathless" (2013). La ribalta spande bagliori però solo dopo il 2012 con il progetto solista Il Rondine, preludio al disco del debutto "Può capitare a chiunque ciò che può capitare a qualcuno".

Quattro anni dopo fa capolino in Bomba Dischi e cambia nome d'arte appunto da Il Rondine in Clavdio, novità sottolineata dal singolo "Cuore". Poi scoppia una sequenza sorprendente di singoli di un certo successo, come "Ricordi" e "Nacchere", che aprono l’aere all'album "Togliatti Boulevard".

Il singolo "Freccia", uscito il 2 dicembre 2022 per Bomba Dischi, segna il ritorno dello storytelling. Nuova gloria in dosi discrete arriva con il secondo album in studio "Guerra Fredda" che conta sulla partecipazione di Malika Ayane nel brano "Graminacee".

Sabato spazio al Dj Lugi, un breaker, disc jockey e beatmaker etiope d’origine e calabro d’adozione, antesignano della cultura Hiphop in Italia fin dai primi anni Ottanta.