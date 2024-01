Cocoricò Tapes: al cinema Galliera di Bologna il film sugli anni d’oro della discoteca

Bologna, 11 gennaio 2024 – ‘Cocoricò Tapes’, ovvero i filmati d’archivio privatissimi, mai visti prima della realizzazione del film (prodotto da Sunset Studio e La Furia Film) che porta proprio questo titolo e che è stato diretto da Francesco Tavella, regista bolognese che questa sera alle 19,30 e 21,30 e il 14 gennaio alle 21,30, sarà al cinema Galliera di Bologna per la presentazione. Vhs girati all’epoca, negli anni Novanta, il decennio d’oro del Cocoricò di Riccione, la mitica piramide, un esperimento unico del divertimentificio rivierasco, come si chiamava allora la scena attivata dalle discoteche, che vide vita notturna e arte, in una contaminazione iconica e che portò la gente comune, il pubblico, a sentirsi altrettanto creativo. Qui arrivarono La Fura del Baus, i Magazzini Criminali, le compagnie della scuola di Santarcangelo, e ad accogliere tutti alla porta, c’era il Principe Maurice, un performer elegantissimo e coltissimo, che aveva studiato alla scuola di Lindsay Kemp e Carmelo Bene.

La prima curiosità riguarda le ’tapes’: Tavella, da dove arrivano?

"Grazie a una lunga ricerca e per merito di Matteo Vallicelli che ha curato la colonna sonora, abbiamo trovato una persona che aveva accesso al Cocoricò con la propria telecamera negli anni Novanta e che ha archiviato 14 cassette. L’abbiamo incontrato e, dopo aver visionato il materiale, abbiamo cercato chi il Cocoricò lo faceva. E’ entrato in campo Renzo Palmieri, il direttore generale del locale di quegli anni, colui che doveva far quadrare le cose e renderle possibili, gli siamo stati simpatici e per questo ha deciso di darci una mano".

Non è stato facile, si intuisce, convincerlo?

"No, per niente. Palmieri e Loris Riccardi, la mente creativa del Cocoricò, ci hanno detto: ‘non crediate di essere gli unici che in questi anni hanno provato a chiederci gli archivi per fare un film’. Loro temevano il fanatismo, ma ho spiegato chiaramente che a me non interessava il Cocoricò come culto, non ci sono nemmeno mai stato, ma erano le persone, gli ambienti aggregativi, i fenomeni che nascono dal niente, questo genere di situazioni dove si mischiano sacro e profano. Ecco perché il film è fatto di archivi, di parola data alla gente. Poi c’è tutto il discorso degli archivi televisivi, di vecchie cassette registrate da fanatici della discoteca di quegli anni. E poi ci sono gli archivi relativi alla scena sociale, storica e culturale di quel decennio. Grazie alla narrazione popolare e d’epoca, il film è davvero una bolla temporale".

Che intento avevate?

"Il film inizialmente era stato pensato per varie tipologie di pubblico, chi il Cocoricò l’aveva vissuto, chi lo conosceva ma non lo frequentava per vari motivi, anche una certa diffidenza, e per i giovanissimi che non hanno mai potuto frequentarlo ma che ne sentono parlare come un mito. A questi ultimi ho pensato in particolare".

Il Cocoricò al suo apice rimane un mondo a parte?

"Posso rispondere a questa domanda perché ho parlato con chi la discoteca l’ha vissuta, l’ha fatta e ancora continua a frequentarla. Il fenomeno della discoteca ha avuto la sua ragion d’essere, e lo dice anche Loris nel film, negli anni Novanta, quando era tanto nella cronaca, quanto nelle pagine di costume e società. Ora non è più lo stesso momento. Impensabile, oggi, vedere dei maiali in pista o allestire il locale con centinaia di pistole appese ai muri, tutte provocazioni per parlare di argomenti scottanti. Gli anni Novanta sono stati davvero anarchici. E pure un Principe Maurice, ogni volta con travestimenti ferocemente provocatori, oggi sarebbe un fuorilegge".

Non siamo più pronti per queste cose, ci fermiamo all’aspetto iniziale?

"Non cerchiamo di capire dove sta il pensiero, dove sta il ragionamento alla base di determinati atteggiamenti. È vero che non tutti mettono in campo cose con una motivazione, ma al Cocoricò sì. Lì non andavano avanti per slogan, ti davano un’occasione di ragionamento".