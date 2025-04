Colli bolognesi: 16 parchi da scoprire e da vivere in mezzo alla natura

Bologna, 7 aprile 2025 – Il ruolo dei colli nella simbiosi con la città è quello di un polmone fatto di verde e tranquillità a solo pochi minuti dal centro.

Un posto dove potere camminare, correre, pedalare e portare pure i bambini a vedere che il mondo non è fatto solamente di automobili e cemento.

Un posto dove rilassarsi, giocare, prendere il sole, leggere e soprattutto camminare.

Il territorio collinare bolognese è quasi un terzo della superficie comunale e si innalza subito a sud della città. I torrenti Aposa e Ravone (e i rii Meloncello e di Monte Griffone) scolpiscono le valli strette con versanti piuttosto ripidi con andamento quasi parallelo in un fronte solo all’apparenza compatto di rocce marnose, sabbiose e gessose.

I parchi collinari sono 16: Villa Spada, Giardino di Villa delle Rose, San Pellegrino, Baden Powell, San Michele in Bosco, Villa Ghigi. Monte Paderno, Cavaioni, Calanchi di Sabbiuno, Umberto Bagnaresi, Villa Aldrovandi Mazzacorati, Oliviero Olivo, Forte Bandiera, Paleotto, Chiusa e Prati di Mugnano

Quest’ultimo fu il primo a essere istituito con il nome esatto di Parco agricolo naturale dei Prati di Mugnano e nacque sulle ceneri di una grande azienda agricola

Sono tante le possibilità a disposizione delle persone di fare trekking oltre che nei parchi anche nelle colline ricordando sempre che da Piazza Maggiore parte la celebre Via degli Dei che arriva in centro a Firenze passando subito da San Luca (prima tappa delle cinque previste fino a Badolo) e attraversando gli Appennini. Una bellissima avventura che si può fare sia a piedi che in mountain bike.

Camminare in mezzo alla natura è da sempre stata una delle passioni (e dei bisogni) dell'essere umano

Restando sulle nostre bellissime colline, purtroppo ancora ferite in parte delle alluvioni del 2023 e 2024 con strade ancora chiuse come per esempio via del Poggio e via della Fratta, il primo percorso aperto (sentiero Cai 902) è stato quello che da San Michele in Bosco conduce in un’ora e mezzo di passeggiata al Parco di Forte Bandiera.

Il secondo (sentiero Cai 904) dai viali di circonvallazione sale per via dell’Osservanza e raggiunge dall’alto il Parco di Villa Ghigi, l’Eremo di Ronzano e San Michele di Gaibola.

Tra gli altri sentieri ricordiamo quello che da Parco Villa Spada porta a Casaglia (Cai 914) e la lunga traversata che collega la valle del Reno a quella del Savena (Cai 900).

Suggestivo poi lo storico sentiero dei Bregoli che conduce al santuario della Beata Vergine di San Luca dalla chiesa di San Martino di Casalecchio di Reno (www.consultaescursionismobologna.it).

Un’idea per un bel trekking ad anello è Monte Donato – Monte Paderno di 14 chilometri (dislivello 389 metri) che si fa in meno di 4 ore a piedi, ma perfetto da fare anche in bicicletta. Il parco, aperto al pubblico nel 1974, dista 4,5 chilometri in linea d’aria da porta San Mamolo e ha un’estensione di ben 27 ettari per lo più di boschi. E’ un percorso quasi tutto su strada asfaltata, ma con viste davvero spettacolari. Più si sale meno c'è traffico di automobili per garantire una camminata rinvigorente quanto soddisfacente.

La partenza è a Porta San Mamolo, salita per via dell'Osservanza molto ripida, tratto pianeggiante tra Gaibola, il Parco di Paderno e il Parco Forte Bandiera a Monte Donato.

La discesa avviene invece per Monte San Vittore. Un giro in bici perfetto per sfuggire alla città, ma anche una bella passeggiata a piedi specialmente nei giorni in cui c'è poco traffico di automobili. Provare per credere.

Monte Donato raggiunge un’altezza di quasi 200 metri e si trova a 5 chilometri da Piazza Maggiore. Dal punto di vista geologico la zona era ed è caratterizzata dalla presenza di ciottoli e gessi che sono state usati nei secoli per le fondamenta delle torri di Bologna. Ci sono ancora i fronti di antiche cave, alcune di morfologia carsica: il materiale estratto dalle cave è stato usato più volte nella storia della città, tra cui nella costruzione della prima cinta di mura di epoca tardo-antica (la cosiddetta Cerchia di Selenite). Nel XIX secolo vennero ritrovati in zona alcuni resti di valore storico tra cui alcuni pesci fossili, ritrovati da Luigi Bombicci ed esposti nel museo a lui dedicato, appartenente all'Università di Bologna.

L’ex antico Borgo dei Gessaroli è a sud dell'area ad alcune centinaia di metri in via dell'Angelo Custode: la sua nascita era dovuta alle cave di ciottoli, quarzo e soprattutto selenite che erano presenti. Era stato costruito proprio per ospitare i lavoratori delle cave che erano soliti trasportare il materiale estratto giù per via Siepelunga fino in città.

Tutti gli anni la comunità dei borghi di Monte Donato rievoca la sua storia attraverso una festa aperta a tutti che si fa di solito nel mese di giugno. Da non perdere.