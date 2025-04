I grandi concerti di aprile 2025 a Bologna: Myss Keta, Lucio Corsi e gli altri

Bologna, 7 aprile 2025 – Voglia di stringersi e poi / Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. La primavera è tornata, come cantava Loretta Goggi, e con lei tornano i grandi concerti nella prospettiva, piano piano, di spostarsi sempre più all’esterno di club e locali. Torna anche, come a ogni inizio del mese, la puntata speciale del nostro podcast Il Resto di Bologna (può essere ascoltata qui sul sito o sulle principali piattaforme di riproduzione, come Spotify e Google Podcat) che sceglie per i lettori i principali appuntamenti musicali da non perdersi nelle prossime settimane. Aprile, dolce dormire, quindi. Ma c’è poco da dormire in una città che non si ferma mai quando si parla di vita notturna e serate, e allora ecco gli show da segnare sul calendario con il pennarello rosso.

Mercoledì intanto arriva ‘Beatlestory’, un tributo ai Fab Four scritto e diretto da Roberto Angelelli e Patrizio Angeletti, mentre al Covo Club la band Ist Ist direttamente da Manchester. Venerdì si inizia a fare sul serio con due concerti da non mancare: Dente al Locomotiv Club e M¥SS KETA al Link. La rapper mascherata ha scelto proprio Bologna per far partire il suo tour nei club italiani con sei date spalmate fino a maggio. Sabato ecco invece Dario Sansone a L’Altro spazio di via Nazario Sauro e High Fade al Locomotiv di via Serlio.

Domenica, altro giro altro concerto: dopo l’apparizione a Sant’Agata Bolognese e – soprattutto – l’enorme successo con il secondo posto al Festival di Sanremo, Lucio Corsi si esibirà all’Estragon. Un concerto per veri duri, come direbbe lui.

Lunedì 14 aprile spazio a Cristiano De André (che a Sanremo ha portato l’iconica Creuza de mä in duetto con Bresh) al Teatro EuropAuditorium, mentre il giorno seguente c’è Samuele Bersani, sempre sul palco in piazza della Costituzione. Al Celebrazioni martedì 15 il live di Filippo Graziani, con i Les Votives direttamente da X Factor che portano il loro inedito presentato al talent show Monster al Locomotiv club. Il mese scorre via e arrivano gli ultimi spettacoli: mercoledì 16 aprile Umberto Tozzi all’EuropAuditorium, Eugenio in via di Gioia all’Estragon e i Delicatoni al Covo club (replicano il giorno dopo). Dulcis in fundo, l’esibizione dei Twenty One Pilots all’Unipol Arena di Casalecchio giovedì 17 aprile.