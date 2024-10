I concerti imperdibili per affrontare l’autunno con ritmo

Bologna, 3 ottobre 2024 – Ottobre porta con sè temperature miti e giornate uggiose, sperando in un ritorno del bel tempo, ma soprattutto porta con sè una valanga di concerti. Per tutti i gusti: dal reggae alla trap, dalla canzone italiana al grande rock senza tempo, fino a qualche sorpresa e a qualche chicca sparse qua e là.

Ottobre da 15 edizioni fa rima con Robot Festival e allora, dopo la preview dello scorso 27 settembre, si fa sul serio dal 10 al 13 ottobre: in mezzo, ecco l’esibizione a Dumbo di Daniela Pes, protagonista a marzo anche dei ‘Ballerini Dalla’ consegnati dal Carlino, il 12.

Ma si parte già stasera con le vibrazioni Italo-giamaicane di Alborosie e il suo Shengen Clan all’Estragon, ore 21. E ancora: Umberto Tozzi, Luciano Ligabue (foto), Silvia Mezzanotte, Robert Plant, Dargen D’Amico e tanti altri. Una scorpacciata di musica e divertimento per abbracciare definitivamente l’arrivo dell’autunno, senza perdere quella voglia di staccare un po’ la spina e tornare, almeno con la mente, alle vacanze estive e a quando il problema principale era arrivare puntuali a un concerto. La guida ai concerti del mese di ottobre, così come ogni inizio mese da qui al prossimo anno, la trovate nella puntata di oggi del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’: l’unico che, in compagnia dei giornalisti del Carlino, vi svela segreti, curiosità e retroscena sulla città delle Due Torri. Per ascoltarlo basta andare sul nostro sito o sulle principali piattaforme di riproduzione, da Spotify fino a Google e Apple Podcast.