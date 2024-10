Bologna, Ghali e gli altri: la guida ai concerti di novembre

Bologna, 28 ottobre 2024 – Torna il nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’ con una nuova puntata e, come ad ogni inizio di mese, ecco una guida con tutti i prossimi concerti.

Ce n’è per tutti i gusti: dalla canzone italiana, con Fiorella Mannoia (11 novembre) e Samuele Bersani (21) all’EuropAuditorium e Raf all’Estragon (16) alla nuova scena rap e trap italiana (Guè il 31 ottobre al Matis, Anna il 27 novembre all’Estragon), fino a un mostro sacro dell’hip hop americano, direttamente dal Wu-Tang Clan: Ghostface Killa (il 16 al Dumbo).

E ancora: il punk rock dei Sum 41 (sempre il 16, ma all’Unipol Arena). Al palasport di Casalecchio anche Ghali (10 novembre) e Tananai (27). Insomma, una scorpacciata di concerti da non perdere: per ascoltare la guida, basta inquadrare il Qr code in prima pagina per navigare direttamente sul nostro sito online o affidarsi alle piattaforme di riproduzione, come Spotify e Google podcast.