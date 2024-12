I concerti di dicembre a Bologna: il podcast

Bologna, 2 dicembre 2024 – È l’ultimo mese dell’anno. Si respira già l’atmosfera del Natale e, in attesa dei canti per le festività, c’è ancora qualche concerto da non perdere. Ve li proponiamo nella nostra agenda che, ogni inizio mese, passa in rassegna i principali show.

Tra quelli degni di nota, Alessandra Amoroso all’Unipol Arena di Casalecchio venerdì, ma merita anche Mario Biondi, che il 10 dicembre si prenderà il palco del Teatro Duse di via Cartoleria.

E ancora: il giorno seguente, alle 21, all’Unipol Arena arriva Antonello Venditti.

Grande spettacolo anche con Gigi D’Alessio sempre al palazzetto di Casalecchio il 13 dicembre.

Menzione d’onore per l’Harlem Gospel Choir la stessa sera al Duse. Sono i primi che segnaliamo, ma nel podcast c’è il panorama completo.