Donne in jazz, concerti a dicembre: la vendetta delle muse nel segno di Cristina Zavalloni

Bologna, 3 dicembre 2024 – Una volta c’erano le Blue Belles e le Parisian Redheads, poi toccò alle dive immortali del canto ambrato Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Oggi c’è una straordinaria fioritura di artiste vocali e strumentali che un po’ indagano nel modern mainstream di marca newyorkese, ma molto creano ex novo. Densa la partecipazione rosa per questo dicembre, animata da una ricerca estetica senza compromessi nei maggiori club cittadini.

Al Camera Jazz & Music Club venerdì 6 dalle ore 22 si esibisce un trio inedito capeggiato dalla cantante bolognese Chiara Pancaldi accompagnata da Paolo Birro al piano e Stefano Senni al contrabbasso. Tra brani originali, standard e song di autori contemporanei, jazz contemporaneo, musica brasiliana e folk song d’autore. Sabato 7 tocca alla diciannovenne leccese Sofia Cocciollo (voce), talento finissimo, Winner for the Best Pop Song all “Akademia Music Award” di Los Angeles, accompagnata da Guglielmo Santimone (piano), Paolo Benedettini (contrabbasso) e Tommaso Stanghellini (batteria). Sabato 14 è la volta del quartetto di Michela Calzoni, cantante band leader frequentatrice abituale di ribalte nazionali e internazionali sul palco con Nico Menci al pianoforte, Paolo Benedettini al contrabbasso e Adam Pache alla batteria. il repertorio oscilla tra standard della tradizione jazz resi celebri da Ella Fitzgerald e Billie Holiday e brani pop d’autore griffati Annie Lennox e David Bowie.

Michela Calzoni, interprete e autrice

In Cantina Bentivoglio giovedì 5 dalle 22 le luci si accendono su Ada Flocco e il suo quartetto. Sabato 14 è la volta di Gloria Turrini, storytelling di notevole suggestione, in duo con il chitarrista Riccardo Ferrini. Poi tocca a due figlie d’arte. Domenica 15 Eloisa Atti presenta il suo ultimo album “Lost Mona Lisa”. Un rendez-vous da segnare con la crocetta rossa, parte dello show musical-canoro “Songs of Mine”, ribalta condivisa con Marco Bovi alla chitarra, Stefano Senni al contrabbasso, Emiliano Pintori al pianoforte e Marco Frattini alla batteria. Giovedì 19 nella stessa cave di via Mascarella Cristina Zavalloni, un’artista di straordinario talento vocale, compositivo e strumentale, chanteuse delle avanguardie, un repertorio in continua espansione, multitasking per vocazione, rende omaggio a Édith Piaf in interplay con Cristiano Arcelli (sax alto e arrangiamenti), Manuel Magrini (pianoforte), Giancarlo Bianchetti (chitarra), Stefano Senni (contrabbasso) e Alessandro Paternesi (batteria).

Samantha Iorio, eccentrico concerto di Natale

Domenica 22 Lara Ferrari sfoglia il progetto “Amy’s Box” cantando Amy Winehouse con l’accompagnamento di Michele Corcella alla chitarra, Alfonso Deidda ai sassofoni, Stefano Senni al contrabbasso ed Enrico Smiderle alla batteria. Al Bravo Caffe sabato 7 Erika Corradi & Antonio Tuccino Quartet, musicisti di matrice jazz che sfogliano leggii soul ed R&B. Sabato 14 dicembre ribalta per Samantha Iorio in “Christmas Connery”, rendez-vous in cui la cantante che ha diviso la ribalta per anni con Mario Biondi regala ai sensi quello che di trascendentale può dare il jazz, nella scia di Sarah Vaughan ed Ella Fitzgerald. Palco affollato da un sestetto con la pianista Rita Bacchilega, portatrice sontuosa della tradizione del Derby di Milano: il programma è un eccentrico, deflagrante “007 vs Pulp Fiction”.