Concerti estate 2024 a Bologna: che musica all’ombra di Sequoie

Parata di star nel parco delle Caserme Rosse

Alcuni incredibili nomi della musicale internazionale suonano nel "bosco urbano" della prima periferia. E così capiterà di vedere uno dei più grandi batteristi di sempre, Nick Mason , esibirsi dove, durante l’occupazione nazifascista, era ospitato un campo di smistamento. Oppure che Keanu Reeves esca da Matrix , e cominci a strimpellare il suo basso. È la magia delle Caserme Rosse, in via di Corticella.

Le ‘caserme rosse’

Un enorme parco (6.500 metri quadrati) restituito alla città che, da quattro anni, grazie alla lungimirante visione e a un importante investimento della famiglia di Claudio Sabatini (patron dell’Unipol Arena), insieme con il figlio Gualtiero, raduna qualcosa come 70-80mila spettatori. Una doppia rassegna che, ormai, non è più una sorpresa: si parte il 13 giugno con la preview Oltre Festival (due giorni con Kid Yugi, Willie Peyote, Massimo Pericolo, Ex Otago e altri) e si chiude il 22 luglio.

"L’obiettivo resta quello di elevare il palinsesto – spiega Gualtiero Sabatini –. Sarà un festival molto vario, proprio perché abbiamo voluto fare un investimento su cultura e formazione e allargare il nostro pubblico".

Quotidiano Nazionale e Resto del Carlino, media partner delle kermesse, racconteranno passo passo tutti gli eventi, mentre gli altri coinvolti sono il Comune, l’EuropAuditorium e Lavoropiù.

Sequoie music park

La rassegna ‘madre’ è Sequoie Music Park , pronta a partire il 19 giugno con tutta la comicità del trio Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi . Si continua poi con The Hives assieme a The Interrupters and Scowl (25) e Glen Hansard (27), per finire con l’iconico Elio e le storie tese (29). A luglio, invece, spazio a James Arthur (2), Salmo insieme con Noyz Narcos (3 e 4), Cat Power , che canta Bob Dylan nel The 1966 Royal Albert Hall Concert (6), i Take That (11), Teenage Dream (13), Mogwai (15), la mitica boyband dei Blue (16), la creatività indie di Fulminacci (18), l’istrionico Mahmood (19), Nick Mason dei Pink Floyd (20) e i re della disco dance: Kool & The Gang (22). Prevendite attive sul circuito TicketOne.

Bonsai garden

A pochi metri di distanza, alle Caserme Rosse, spunta un altro palco. È quello di BOnsai Garden , kermesse parallela e "vero astro nascente" dell’estate, con un programma ricercato e curatissimo. Si inizia con Hanabie. (18 giugno) e si prosegue con Kinder & Overkast Marathon (22), Comeback Kid + Bane + Confine (23), Yngwie Malmsteen (26), Silent Bob (27), Immanuel Casto (28) e i Dogstar di Reeves, impegnato con il basso (29). A luglio arrivano anche Palaye Royale (1), La Sad (2), Motta (3), Tropico (6), Eiffel 65 (9), Alvvays (10), Nanowar of Steel (11), Karma B (15), Cosmo (16), The Warning (18), Marlene Kuntz (19), Mecna (20), Valerio Lundini e i Vazzanikki (22).

Il mercato degli ulivi

Dulcis in fundo, un’oasi dove poter vivere l’estate in città: il Mercato degli Ulivi, con sei food truck, un pub e un cocktail bar, musica, arte (con le installazioni dell’artista Michele Liparesi ) e sport. Il tutto circondato da 35 ulivi illuminati. Un luogo magico che ha già catturato bolognesi e non. "Alle Caserme Rosse si vive un’esperienza ibrida, in cui si mescolano pubblici, sound, spettacolo, intrattenimento e street food", sottolinea Barbara Martelli di Lavoropiù, mentre Filippo Vernassa (direttore artistico dell’EuropAuditorium) aggiunge: "Siamo orgogliosi: con questa rinnovata collaborazione continua la nostra attività artistica in uno spazio all’aperto". Occhio anche alla sostenibilità: se lo scorso anno la rassegna era già ‘plastic free’ e ha toccato il 90% di differenziata, in questa edizione, grazie al contributo dell’azienda italiana Ollum, ogni emissione verrà compensata con nuovi alberi, per prendersi cura del polmone verde. Info: sequoiemusicpark.com