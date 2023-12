Concerti jazz a Bologna: ecco gli appuntamenti prima di Natale nei club della città

Bologna, 20 dicembre 2023 – Trittico sontuoso, d’interesse universalistico pur senza invadere mondi sonori distanti dalla galassia jazz da giovedì 21 a domenica 24 in Cantina Bentivoglio. Si parte col Matt Allulli-Diodati-Baron Trio dalle 22. Con Marcello Allulli al sax tenore, Francesco Diodati alla chitarra ed Ermano Baron alla batteria. Ensemble che nasce alla fine del 2007, in grado di descrivere adeguatamente la realtà musicale e sociale contemporanee, complesse e articolate grazie alla presenza di validi strumentisti, di innata sensibilità. Un “getto sonoro dalle dinamiche estreme che tengono con il fiato sospeso fino all’ultima nota” scolpisce la critica più occhiuta. Delizie esportate in tutto il globo su palchi patinati, esibendosi fianco a fianco con Antonello Salis, Fabrizio Bosso, Kenny Wheeler, Enrico Rava, Norma Winstone, Michel Godard, Paolo Fresu, Maria Pia De Vito, David Binney, Tony Scott, Jim Black, Shai Maestro, Rita Marcotulli. Degno d’essere citato l’album In front of per la prestigiosa Tuk Music. La copertina è impreziosita dall’opera King Kong dell’artista Bankeri.

Venerdì 22 tocca alla Bentivoglio All Stars, produzione originale della cave di via Mascarella Alta che ingloba il meglio della jazzeria bolognese. A co-capitanare l’ ‘almost big band’ saranno i sassofoni di Matteo Raggi, Marco Ferri, Barend Middelhoff e Michele Vignali. Gli altri sono Davide Brillante alla chitarra, Nico Menci al pianoforte, Marco Roverato al contrabbasso e Vittorio Sicbaldi alla batteria. “Una proposta da esportare in altri contesti e palcoscenici – spiega Armaroli –, senza escludere un possibile gemellaggio con la resident band dello Small di New York”.

Domenica 24 le luci si accendono su Eloisa Atti, chanteuse che pesca nella tradizione e nell’innovazione, accompagnata dal chitarrista provetto Marco Bovi per intonare i Christmas Specials, suoni e canti d’ispirazione natalizia, fra evergreen afro-americani ed europei.

Al Bravo Caffè dopo Christelle Pascal, rivelazione della scena jazz newyorkese, venerdì tocca a Teo Ciavarella, jazzman di conio finissimo, intrattenere jazzofili e non dalle 22 assieme alla cantante Kelly Joyce, duo For Christmas nient’affatto scontato. Attivo in molti ambiti musicali, senza perdere l'identità di jazzista che fa parte di un mondo in continua evoluzione, il pianista compositore di origini pugliesi eseguirà brani di sua composizione alternandoli all’intrigante song book afro-americano di cui Kelly Joice è interprete ispirata e mai banale.