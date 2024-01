A Bologna il jazz delle ugole rosa: tra squarci inediti e colonne sonore

Bologna, 11 gennaio 2024 – Fine settimana ‘blue feeling’ nei club di via Mascarella, pacatamente jazzy nell’ugola di due interpreti femminili, del nuovo jazz e di quello legato alla filmografia che più sapidamente l’ha indagato: stasera dalle 22 in Cantina Bentivoglio tocca ad Ada Flocco, chanteuse di spicco della nouvelle vague afroamericana modernista; sabato al Bravo Caffè è la volta di Smantha Iorio. Questione di ‘instinctive grasp’, ovvero adesione dei sensi a quello che di trascendentale può regalare il jazz, nella scia di Sarah Vaughan ed Ella Fitzgerald.

Un gradito ritorno per quanti confidano in squarci inediti è quello dell’Ada Flocco Quartet, un progetto della cantante abruzzese che per l’occasione affida ai leggii l’esecuzione di pièce originali – ciascuna un ambiente o un topos da esplorare – intervallate a una mini serie di brani legati al mainstream e alla tradizione, rimodulati con eleganza secondo i dettami del modernismo meno scontato che si possa immaginare. Estroversione progettuale e sonica, composizioni strutturate nelle excited strings’ di un’ugola che pur tra qualche accenno a vocalizzi intenzionalmente distorti torna a vibrare.

La verstile chanteuse originaria di Atessa, apprezzata quest’estate da critica e pubblico nel Chiostro dell’Arena del Sole per un’analoga palette musicale che sfoglia stasera nel caveau di via Mascarella, vive di una simmetria d’intenti, di emozioni e di sogni (realizzati) con Bologna, città in cui s’è laureata in Canto Jazz al Conservatorio Gb Martini. Il quartetto che pilota conta su Filippo Galbiati (piano), Filippo Cassanelli al contrabbasso e Tommaso Stanghellini alla batteria. Contesto in cui i quattro musicisti se la giocano con forte senso dell’interplay collettivo, ma si mostrano abili pure nel ritagliarsi sontuosi spazi solistici.

Concerto preludio alla Bentivoglio All Stars band di domani, venerdì. Al Bravo Caffè sabato i riflettori si accendono su Samantha Iorio, la cantante che ha diviso la ribalta per anni con Mario Biondi, Incognito, Jeff Cascaro, Alain Clark e alcuni dei jazzmen italiani più esclusivi. Un concerto che rovista tra le colonne sonore più note delle serie cinematografiche, pescando fra quelle che hanno segnato la storia della Settima arte dagli anni ‘50 a oggi. Vocalizzi che includono Nancy Sinatra, Shirley Bassey, Gladys Knight, Paul Mc Cartney, Adele e Sam Smith. Un concerto che è parte del suo programma originale ‘Mission Impossible Project: 007 vs Pulp Fiction’. Spartiti affidati ai leggii, con spicchi improvvisativi, che includono brani come ‘You never can tell’, sferzate di adrenalina allo stato liquido. L’accompagnano Rita Bacchilega (piano), Nando De Luca (basso), Gianni Satta (tromba) Piero Marras (chitarre) e Alberto Venturini (batteria).