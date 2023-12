Concerti jazz a Bologna: Gato Barbieri e Cedar Walton, un weekend di grandi omaggi

Bologna, 13 dicembre 2023 – Personalità magnetiche, sensibili, onnivore, aperte. Musica colta che non esclude la libertà ritmica, la fantasia, le emozioni affidate ad ogni singola nota, con appoggi melodici e non. È quanto promette Scenario Ensemble per le bacchette di Michele Corcella (venerdì 15 dalle 22) in Cantina Bentivoglio per un omaggio, sontuoso, a Gato Barbieri e alla Liberation Music Orchestra in cui il sassofonista argentino ha militato.

Sul palco sfilano Cristiano Arcelli, Marcello Allulli, Alfonso Deidda ai sassofoni, Federico Pierantoni al trombone, Giovanni Tamburini alla tromba, Fabrizio Puglisi al pianoforte, Francesco Angiuli al contrabbasso, Roberto “red” Rossi alla batteria e il band leader Michele Corcella alla chitarra, arrangiamenti e direzione. Affidate ai leggii alcune delle composizioni più rappresentative con arrangiamenti originali scritti per l'occasione.

Non mancherà neppure un commosso omaggio a Jimmy Villotti con una special guest a sorpresa. Sublime l’altro tributo che l’Erj Jazz Orchestra, ensemble di 12 elementi capitanato dal sassofonista Piero Odorici e dal trombonista Roberto Rossi dedica a Cedar Walton al Camera Jazz e Music Club (venerdì alle 22). Un concerto che scandaglia in ogni sua suggestione l’universo afro-euro-jazz, intersecando mondi diversi, sfavillanti di note mai ovvie.

Altro appuntamento glamour è quello che domenica al Bravo Caffè (ore 22) accende le luci sul primo concerto di Natale (il secondo il 22 dicembre): ma non aspettatevi niente di classico nella celebrazione degli East Coast Cats e di Christelle Pascal che a poco più di vent'anni ha già aperto gli spettacoli degli Earth Wind and Fire dell'ultimo tour ed è diventata da poco la nuova vocalist della superstar Doja Cat. Lo show vibrerà di un mixaggio di pop, soul e R&B in una dimensione groovy ad alto tasso di emozioni. Christelle Pascal è una giovane étoile dalle attitudini polimorfe, cantante, autrice, ballerina e attrice che si è recentemente laureata al Berklee College of Music. Protagonista del Berklee's Beyoncé Ensemble e del Berklee's Janet Jackson and Alicia Keys show. Ha inoltre co-creato la produzione di Jazmine Sullivan al Royale di Boston. I suoi generi includono R&B, jazz, pop, soul e cantautorato.

Per gli amanti del folk romagnolo domani (giovedì 14) al Polpette e Crescentine dalle 20.30 si potrà assistere allo show del sorelle faentine Emisurela, tra tradizione e futuro.