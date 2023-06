Concerti a lume di candela a Bologna, ecco quelli di giugno 2023

Bologna, 8 giugno 2023 - Proseguono a Bologna i concerti Candlelight, appuntamenti che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica 'a lume di candela'. Il mese di giugno la maggior parte dei concerti saranno all'aperto, a Villa San Savino e nella cornice di Palazzo de' Rossi.

I concerti Candlelight sono una serie di concerti musicali originali creati da Fever nati col fine di rendere la cultura e la musica classica più accessibile. Migliaia di persone in tutto il mondo hanno potuto godere di questi spettacoli di musica dal vivo, suonati da musicisti locali, in diversi luoghi mozzafiato, illuminati da migliaia di candele. Ora, la lista sempre crescente di programmi include una vasta gamma di temi e generi, tra cui omaggi ad artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, oltre a spettacoli dedicati al K-Pop, colonne sonore di film e molti altri. Queste esibizioni sono infatti presenti in più di 100 città in tutto il mondo, con oltre 3 milioni di spettatori ad oggi. Ecco gli appuntamenti di giugno sotto le due Torri.

Le date e i biglietti di giugno

Candlelight: Tributo ai Coldplay a Palazzo de' Rossi Dove: Palazzo de' Rossi (via Palazzo Rossi 14) Data e orari: 14 Giugno alle 20.30. Prezzo: a partire da 27 euro. Candlelight: Tributo ai Queen a Palazzo de' Rossi Dove: Palazzo de' Rossi (via Palazzo Rossi 14) Data e orari: 15 Giugno alle 20. Prezzo: a partire da 27 euro. Candlelight Open Air: Tributo a Lucio Dalla e cantautori italiani Dove: Villa San Savino (via San Savino 28) Data e orari: 19 Giugno alle 20.30. Prezzo: a partire da 30 euro. Candlelight Open Air: Ennio Morricone e colonne sonore Dove: Villa San Savino (via San Savino 28) Data e orari: 20 Giugno alle 20.30. Prezzo: a partire da 30 euro. Candlelight Open Air: Tributo a Ludovico Einaudi Dove: Villa San Savino (via San Savino 28) Data e orari: 21 Giugno alle 20.30. Prezzo: a partire da 30 euro. Candlelight Open Air: Colonne Sonore di Film d’Animazione Dove: Villa San Savino (via San Savino 28) Data e orari: 22 Giugno alle 20.30. Prezzo: a partire da 30 euro.