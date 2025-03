Concerti di marzo 2025 a Bologna, Lucio Corsi o Lenny Kravitz? Gli appuntamenti da non perdere

Bologna, 3 marzo 2025 – Dal rap alla trap, dal pop al cantautorato, fino alla grande canzone italiana. Anche marzo porta con sé tanta musica e alcuni concerti stellari. In attesa dell’arrivo della primavera, come a ogni inizio mese, ecco la puntata del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’ che racconta il calendario dei prossimi appuntamenti da non perdere sotto le Due Torri (si può ascoltare anche sulle principali piattaforme di riproduzione come Spotify, Google e Apple podcast).

Si parte subito con un’incetta di rap underground e due nomi caldissimi in arrivo dalla capitale: Ugo Borghetti e Asp126 della crew ‘Lovegang126’ sono giovedì 6 marzo al Locomotiv club di via Serlio. Ma, tralasciando altri eventi - comunque inseriti nella puntata odierna del podcast -, è intorno alla metà del mese che arriva uno degli artisti più seguiti del momento: dopo il secondo posto ottenuto al Festival di Sanremo e l’incredibile successo della sua ‘Volevo essere un duro’, al Teatro Comunale Bibiena di Sant’Agata Bolognese c’è Lucio Corsi con la sua poesia. Una prima occasione per vederlo dal vivo dopo le performance sul palco dell’Ariston. E ancora: domenica 16 e lunedì 17 Claudio Baglioni si prende il Teatro EuropAuditorium per riempirlo con le emozioni dei suoi grandi, intramontabili successi. Una doppia serata per tutti i suoi fan.

Il mese scorre via aspettando le prime fioriture mentre il 22 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno c’è lo show di Sfera Ebbasta: uno dei trapper più amati dalla generazione Z, re dei dischi di Platino. Sempre il 22, ma di nuovo al ‘Bibiena’ di Sant’Agata, spazio invece a tutta la leggerezza partenopea di Gnut, al secolo Claudio Domestico. E ancora, un altro nome in voga tra i giovanissimi: martedì 25 marzo al palasport di Casalecchio c’è Geolier, artista salito alla ribalta soprattutto dopo l’esibizione al Festival di Sanremo dell’anno scorso.

Ma non ci si ferma: il 28 marzo all’Estragon ci sono i Subsonica, per non parlare di un altro sanremese (terzo all’ultimo Festival) Brunori Sas, cantautore calabrese che con il suo successo ‘L’Albero delle noci’ ha conquistato tutti. Per gli amanti degli anni Novanta, i Limp Bizkit planano direttamente dagli Stati Uniti all’Unipol Arena il 29 con il loro crossover tra nu-metal e rap e alcuni ‘pezzi’ senza tempo. Il mese chiude alla grande così com’era iniziato, con le rime in ‘romanaccio’ di Piotta a Sant’Agata Bolognese (sempre il 29 marzo) e il reggaeton colombiano tutto latino di Maluma all’Unipol Arena di Casalecchio (30 marzo), ma anche con il rock e la sfrontatezza di Lenny Kravitz, sempre al palasport di Casalecchio (31 marzo).