Bologna, 3 novembre 2023 – Il concerto di Natale “Note di pace, notte di speranza”, organizzato dal distretto 2072 Rotary Club E-R e Repubblica di San Marino, dedicato ai bimbi ucraini e che si terrà il 2 dicembre alle 21 alla Basilica di San Petronio, nasce dalla volontà “di perseguire la pace seguendo l’appello del Cardinale e Arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi e del Presidente Internazionale del Rotary, Gordon R. McInally, che ci esortano a ricreare speranza nel mondo”, commentano in coro le rappresentanti del Distretto, Patrizia Farruggia, presidente della commissione ‘concerto 2 dicembre’, e Fiorella Sgallari, governatrice del Distretto.

Presentazione del concerto di Natale per i bimbi ucraini nella Basilica di San Petronio (foto Schicchi)

“Nel nostro caso – continua Farruggia -, vogliamo unire tutte le associazioni bolognesi che hanno la pace nel loro dna, attraverso una grande raccolta fondi che permetterà a quaranta bambini ucraini orfani di trascorrere due settimane di vacanza in Romagna la prossima estate. Con questo concerto dimostriamo quanto abbiamo a cuore i nostri giovani e ci auguriamo che la musica riesca ancora una volta ad unire tutta la cittadinanza”.

“Con piacere ospitiamo una rassegna che permetterà a questi bambini di ricevere tutte le attenzioni e le gratificazioni che si meritano”, ha commentato Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom Bologna.

Ad occuparsi della musica sarà la Young Musicians European Orchestra (Ymeo), diretta da Paolo Olmi e che presenterà in Italia, per la prima volta, il violinista brasiliano Guido Felipe Sant’Anna, vincitore della decima edizione del concorso “Fritz Kreisler”. “Attraverso la nostra musica e i nostri giovani, favoriamo il dialogo nel mondo", afferma il direttore Olmi.

A dare lustro alle musiche di Mozart, Kreisler, Haendel e del bolognese Respighi, saranno presenti anche il coro ucraino dei bambini di Ternopil, il coro delle voci bianche e il coro giovanile del teatro Comunale.

Il concerto “è anche un’occasione per dare a questi bambini l’opportunità di vivere la nostra Chiesa come luogo di aggregazione, per farli sentire come a casa loro”, ricorda infine Monsignor Andrea Grillenzoni, primicerio basilica San Petronio L’appuntamento è rivolto a tutti. Le porte della Basilica saranno aperte dalle 19.30 ed è prevista un’offerta libera all’ingresso. Per ulteriori informazioni, o anche per richiedere le credenziali a cui versare il contributo e per riservare un posto all’interno della Chiesa, bisogna rivolgersi alla mail: concerto2dicembre@gmail.com.

