Concerto punk al Modernissimo per la lotta all’Aids: quando e come partecipare

Bologna, 28 novembre 2024 – L’arcobaleno arriva al Modernissimo, ma questa volta lo fa tra borchie e pelle, in uno stile tutto punk. Infatti, questa domenica alle 21, in concomitanza con la giornata mondiale contro Hiv e Aids, lo storico cinema ospiterà lo spettacolo pU=Unk, organizzato dal coro Lgbtquia+ ‘Komos’.

Come dice il nome stesso, il concerto appoggerà la campagna internazionale Undetectable = Untrasmittable, per questo tra le associazioni ospiti ci saranno il Cassero salute e Plus, che si occupano della lotta contro Hiv e Aids per la comunità queer e che, attraverso materiali informativi, raccoglieranno offerte per la sensibilizzazione alle malattie sessualmente trasmissibili.

La scelta del Modernissimo poi, non è casuale. Difatti, come spiega Giovanni Rosa, presidente di Komos, l’idea di uno spettacolo punk in un luogo tradizionale come il cinema liberty, è nata per distorcere la retorica stessa di tradizione. A stupire e stravolgere ancora di più la serata, ci penseranno artiste drag come Diana Blùdura, già ospite del concerto organizzato per la giornata internazionale della lotta all’aids 2023, e Miss Bafo, uscita fuori dalla scuderia bolognese Drag Queen Accademy. Inoltre, l’intera durata del concerto sarà interpretata in Lis (lingua dei segni).

Anche Palazzo d’Accursio, attraverso l’ufficio Pari Opportunità, non manca da far sentire il suo appoggio all’evento che, “attraverso la capacità artistica del coro di combattere le discriminazioni” sensibilizza anche sulle diagnosi di Hiv “che nel 2023 sono state 2349”. “Un numero da non sottovalutare”, come afferma la vicesindaca Clancy, "e che dimostra quanto questo tipo di malattie siano ancora sconosciute”. Nonostante lo scopo benefico della kermesse, i contributi saranno volontari e l’ingresso resterà gratuito. Poi, non essendo possibile prenotare, le porte del Modernissimo apriranno alle 20.30 con l’unica regola del ‘chi prima arriva’. Ai ritardatari, conviene intanto segnare le date del Cromatic Festival 2025, che guidato da pU=Unk, dal 31 maggio al 2 giugno ospiterà più di 15 cori arcobaleno.