Coppa dei Re 2024: alla Lunetta Gamberini due giornate di sport per i ragazzi

Bologna, 4 settembre 2024 - La quarta edizione della Coppa dei Re è alle porte. Sabato 7 e domenica 8 settembre palla al centro alla Lunetta Gamberini, con uno dei tornei calcistico giovanili tra i più prestigiosi dell’Emilia-Romagna. Entusiasmo al massimo e voglia di divertirsi, in campo ma anche tra gli organizzatori, in vista di una due giorni di grandi sfide, che quest’anno vedranno protagoniste le categorie degli Esordienti 2013 e dei Pulcini 2014.

“Siamo molto felici che questo torneo abbia preso di anno in anno sempre più piede nel panorama calcistico giovanile regionale, una manifestazione che valorizza l’aspetto sportivo, ma soprattutto quello sociale, a cui teniamo maggiormente”, ha commentato Marco Cremonini, ds del Siepelunga, che assieme alla Polisportiva Pontevecchio ospiterà l’evento per il quarto anno consecutivo, presentato questa mattina nella sede di Ascom Confcommercio.

“La Coppa dei Re sta avendo sempre più successo e non può essere che un orgoglio per noi di Re Immobiliare che, nel 2021, assieme al Sibe, abbiamo deciso di ideare e sponsorizzare un torneo che mai era stato organizzato da queste parti – ha spiegato Vittorio Venturi, promoter della manifestazione -. L’anno scorso “siamo” stati internazionali, grazie alla presenza del Tenerife, quest’anno lo saremo virtualmente: la coppa dei vincitori, infatti, avrà la forma delle grandi orecchie, proprio come quella della Champions. Abbiamo deciso di progettarla così in onore dell’ultima grande stagione del Bologna”.

“Divertimento, educazione e formazione, la sinergia tra Polisportiva Pontevecchio e Sibe è fatta di questi valori - ha affermato il presidente del Siepelunga Michele Bazzi –. Fare le cose fatte bene e farle per i giovani, facendo crescere strutture e progetti sportivi: la Coppa dei Re è l’insieme di tutto questo, e i risultati sono grandiosi”.

“C’è tutto perché siano due giornate di grande sport: il campo è in perfette condizioni, ci saranno ospiti, sorprese e stand gastronomici – l’auspicio del gm biancoblù Giuseppe Vinci, che ha parlato anche del desiderio che da tempo ha la società di voler costruire un campo in sintetico, per metterlo a disposizione dei propri tesserati: un tema che in estate ha tenuto banco anche in Comune -. Avevamo già presentato un progetto per un sintetico alla Lunetta Gamberini a spese della Polisportiva, una proposta che però è stata rigettata dal Comune. Continueremo comunque a batterci al fine di riuscire a raggiungere questo obbiettivo”.

Al torneo - dedicato alla memoria dello storico mister del Siepelunga Germano Mazzanti, ricordato e omaggiato dai presenti assieme al compianto Andrea Saracino, segretario e colonna della società scomparso nei mesi scorsi - parteciperanno, oltre ai biancoblù padroni di casa, anche Spal, Zola Predosa, Sasso Marconi, Airone e Atletico Spm.

Calcio d'inizio alle 9.30 di sabato mattina allo stadio Bernardi, il rettangolo verde all'interno della Lunetta Gamberini, in campo i Pulcini 2014. Domenica, invece, spazio agli Esordienti 2013. Poi, festa e tanti premi per tutti.