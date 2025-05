Cosa fare a Bologna il 19 maggio 2025: gli appuntamenti di oggi

Bologna, 19 maggio 2025 - Dopo un weekend ricco di eventi, appuntamenti e incontri, la settimana parte al massimo con un calendario di cose da fare sulla scia del fine settimana appena trascorso. Ecco qui qualche spunto per non annoiarsi mai oggi a Bologna. Alle 18, l'Oratorio di San Filippo Neri ragiona su Intelligenza artificiale e democrazia, con gli interventi di Francesca Lagioia e Nadia Urbinati. Alle 18.30, Roberto Saviano presenta alla libreria Coop Ambasciatori il suo ultimo romanzo L'amore non muore. Ancora alle 18.30, alle Serre dei Giardini Margherita, Ali Milar presenta il suo libro Ava Anna Ada, in dialogo con Rita Monticelli. Alle 20.30, l'Auditorium Manzoni accoglie la musica: attesa l'Orchestra della Toscana, con la fisarmonica di Joao Barradas e il direttore Niklas Benjamin Hoffmann. Alle 21, al Modernissimo continua la rassegna Cinema e Architettura: l'appuntamento questa volta è con Arancia Meccanica (A Clockwork Orange). Sempre alle 21, all'EuropAuditorium arriva Max Angioni in Anche meno. Alle 21.30, Angelo Amaro riempie il Locomotiv Club con un suo live.