Cosa fare a Bologna: gli eventi di oggi 5 giugno 2025

Bologna, 5 giugno 2025 - Non sapete come passare la giornata a Bologna? Ecco allora alcuni spunti che fanno al caso vostro: tutti gli appuntamenti in programma oggi sotto le Due Torri. Alle 18, palazzo Pepoli ripercorre la storia cittadina e politica della nostra città, con l'incontro Renzo Imbeni, Bologna 'città di pace': ne discutono Daniele Ara, Gianni Cuperlo, Simona Lembi e Rita Monticelli. Alle 18.30, l'Auditorium del Mast tratta di libri, con la presentazione del libro Claudio Abate. Un progetto di Germano Celant, a cura di Ilaria Bernardi. La curatrice ne parla con Riccardo Abate e Claudio Marra. Alle 19, a Villa Angeletti, Alessandro Lolli presenta Storia della Fama, suo libro. Alle 19.30, le Serre dei Giardini Margherita accolgono la musica, con Sacrobosco che presenta il suo nuovo album Apes + Tigers. Ancora alle 19.30, è il parco della Lunetta Gamberini a riempirsi di musica, con i 4Drops, nell'ambito di Summer Moon. Alle 21.15, Fausto Carpani con il Gruppo Emiliano arriva in concerto in piazza della Pace. Alle 21.30, al parco del Dopolavoro ferroviario, Tropical Balera organizza una serata a suon di musica, con Falou Seck and The Melting Beats live.