Cosa fare a Bologna il 2 novembre: gli appuntamenti

Bologna, 2 novembre 2023 - Ecco gli appuntamenti di oggi. Oggi e domani, l’Aula Magna di Santa Lucia ospita il congresso internazionale ‘Dal serpente di Eva ai cani molecolari. Evoluzione e prospettive su rischi e vantaggi per la salute derivanti dalle interazioni reciproche uomo-animale-ambiente’, promosso dalla Fondazione Carisbo e dall’International One Health Center dell’Università (UNIB-OH), in memoria del professore Carlo Monti.

Alle 20.30, l’Unipol Arena si riempie per il Cirque du Soleil, in scena con lo spettacolo Ovo. La crew rimarrà in città fino a domenica.

Alle 21, la compagnia teatrale di ballerini e acrobati Momix è sul palco del Teatro EuropAuditorium, con Back to Momix. (nella foto)

Altro evento alle 21: a Teatri di Vita c’è la prima rappresentazione in Italia di Le Amarezze, regia di Andrea Adriatico e dall’opera di Bernard-Marie Koltès.

Sempre alle 21, per i Dieci anni di Orchestra Senzaspine, i direttori Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani danno vita a un concerto su Sherazade e Quadri di un’esposizione.