Cosa fare oggi a Bologna: tutti gli eventi in programma

Bologna, 12 marzo 2025 - Libri, spettacoli e tanta arte. Ecco tutto quello che c'è in programma oggi, dalla mattina alla sera, sotto le Due Torri. Come ogni giorno, vi proponiamo una lista ricca di spunti su come trascorrere la giornata a Bologna.

Alle 17, nell'Aula Magna di Santa Cristina, è previsto l'incontro ‘Solo la Madonna sta in alto: la fotografia al MAXXI tra collezione e mostre di Simona Antonacci’. Coordina la professoressa Federica Muzzarelli.

Alle 17.30, al Museo Medievale è in programma il gioco di gruppo per bambini e bambine ‘Memoryzzando le Torri di Bologna’.

Parte oggi al Museo di Palazzo Poggi il teatro contemporaneo di Lenz Fondazione: alle 18 c'è lo spettacolo performativo ‘Altro Stato’, tratto da ‘La vita è sogno’ di Pedro Calderón de la Barca.

Sempre alle 18, Camilla Hennig è alla libreria Coop Ambasciatori con il suo libro ‘A pancia piena’. L'autrice dialoga con Francesca Inglese di Animenta e modera Silvestro Ramunno.

Alle 20.30, l'Oratorio di San Filippo Neri accoglie Igiaba Scego per la prima giornata del festival Lectura Mundi, promossa dall’associazione ScriptaBo. La scrittrice si confronta con Carlo Lucarelli, trattando della storia della Somalia con il suo libro ‘Cassandra a Mogadiscio’.

Sempre alle 20.30, la Sala Marco Biagi del Quartiere Santo Stefano si riempie di musica: attesi Giuseppe Fausto Modugno e Paolo Andreoli al pianoforte e Massimo Donà, filosofo musicista.

Ancora alle 20.30, l'Auditorium Manzoni ospita l'Orchestra del Teatro Comunale con il direttore Pietari Inkinen, concerto della Stagione Sinfonica in occasione dei cinquant’anni dalla morte di Shostakovich.