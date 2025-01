Cosa fare alla Befana a Bologna: gli eventi del 6 gennaio

Bologna, 6 gennaio 2025 – La Befana vien di notte, ma anche di giorno sotto le Due Torri. La città e il centro sono già attrezzati per grandi e piccini grazie a una programmazione di eventi culturali e di intrattenimento per ogni gusto.

Ecco come trascorrere l'Epifania a Bologna.

Alle 9, la Befana della Cna, impersonata dall'attrice Paola Mandrioli, parte da palazzo d'Accursio accompagnata dalla Befana Band Snap Up Orchestra di Michael Brusha. Con lei, il cardinale Matteo Maria Zuppi e il sindaco Matteo Lepore.

Alle 9.45 al Padiglione 13 del Sant’Orsola, i motociclisti in sella alle Harley Davidson doneranno magliette ai bambini presenti e alle famiglie.

Alle 11, le 'Befane' a due ruote raggiungono il Bellaria, dove la Befane fa un giro nei reparti per donare i giochi ai piccoli pazienti.

La giornata inizia presto anche alla parrocchia dei Santi Angeli Custodi (via Lombardi 37), dove parte il Corteo dei Magi 2025: qui la comunità parrocchiale mette a disposizione spazi e rinfresco per i partecipanti, fornendo riparo anche agli animali che sfileranno nella parata. Il gruppo parte alle 14.35 da via Lombardi, percorrendo le vie Corticella, Matteotti, Indipendenza e piazza Maggiore. Qui, dalle 14.30, sono operativi laboratori e attività accompagnati dalla musica. Alle 15.30, il saluto del cardinale Zuppi; a seguire, alle 15.45, l'animazione del presepe vivente.

Alle 14.50, si svolge la Befana all’Ippodromo Arcoveggio con il Gran Premio della Vittoria e festa della Befana, il pomeriggio è dedicato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Palazzo Pepoli accoglie le famiglie attraverso un doppio appuntamento con i burattini: alle 16 e alle 17.45, 'Fagiolino, Sganapino e la Befana' incanta adulti e bambini.

Per le 16 ci sarà anche la Befana Europea sotto le Due Torri, dove legge una poesia.

Alle 16, il Celebrazioni accoglie lo spettacolo ‘Shrek- Il Musical Tya’ (acronimo di Theatre for Young Audiences), con la regia e la direzione artistica di Graziano Galatone. Michele Savoia interpreta l'orco buono Shrek.

Alle 16.30, La Baracca - Testoni Ragazzi mette in scena La notte più lunga, spettacolo adatto ai bambini e alle bambine dai 4 ai 10 anni.

Alle 18, il teatro Duse ospita Il mago di Oz, con la regia di Sandra Bertuzzi. Lo show è a sostegno della Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Dalle 21, Teatri di Vita apre le porte per Tombola decadente, tradizionale gioco-spettacolo di inizio anno che coinvolge attivamente il pubblico. Sul palco, diversi rinomati artisti: Eva Robin’s, Patrizia Bernardi, Anas Arqawi, Innocenzo Capriuoli, Nicolò Collivignarelli, Met Decay, Alessio Genchi, Massimo Giordani, Sofia Longhini, Andrea Mattei, Giorgio Ronco e Myriam Sokoloff.