Cosa fare a Bologna oggi: gli appuntamenti del 27 dicembre 2023

Bologna, 27 dicembre 2023 - Il Natale è passato, ma gli appuntamenti continuano. Ecco cosa fare oggi sotto le Due Torri.

Torna Dancin'Bo, la kermesse bolognese della danza che quest'anno presenta un'edizione speciale dedicata ai 50 anni della cultura hip hop. Da oggi al 30 dicembre, in vari luoghi della città tra cui Salaborsa, Piazza del Nettuno, il Cinema Modernissimo e il TPO, non solo ballo ma una vera e propria immersione in un mondo musicale e artistico, per la quinta edizione del progetto del Comune, ideato e diretto da Vittoria Cappelli e Monica Ratti.

Alle 14, al Museo Civico Archeologico, c’è Chiedi all’archeologa: due mediatrici culturali saranno operative durante la visita per raccontare aneddoti e curiosità del museo.

Dalle 17, in piazzetta Maccaferri, in via Gorki, parte la nuova edizione di Almanacco delle feste. Spettacoli, laboratori e concerti sono garantiti, grazie a La Baracca - Testoni Ragazzi.

Alle 20, al Comunale Nouveau si propone Die Fledermaus di Johann Strauss II.

Alle 21, al Teatro Mazzacorati, una serata dedicata ai Pink Floyd, interpretati in versione acustica dalla tribute band OnTheRun.