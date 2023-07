Cosa fare a Bologna: gli eventi di lunedì 24 luglio 2023

Bologna, 24 luglio 2023 – Nuova settimana, nuovi appuntamenti.

Alle 18 a Villa Mazzacorati, la lettura animata del libro di Pina Irace, Il domatore di foglie.

Alle 21.15 all’Arena Orfeonica, via Broccaindosso 50, la musica regna sovrana. La voce di Silvia Donati si avvolge in un trio con i musicisti Alberto Cappelli, alla chitarra, e Red Rossi, alla batteria.

Alle 21.45 appuntamento con il cinema in piazza Maggiore, con il film Quattro giorni per la libertà: Napoli 1943, di Massimo Ferrari.

Sempre alle 21.45 l’Arena Puccini propone Le otto montagne, di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch.