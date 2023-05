Cosa fare a Bologna oggi, gli eventi di martedì 9 maggio 2023

Bologna, 9 maggio 2023 - Nuovo giorno e nuovi appuntamenti in città. Ecco cosa fare oggi a Bologna.

Alle 15 in Biblioteca Salaborsa, in Piazza Coperta, prosegue il progetto 'Boxcultura', con l'incontro 'Approcci alla sostenibilità economica di progetti culturali e creativi: finanza ordinaria, agevolata e alternativa', a cura di Francesco Capizzi, Studio Capizzi, e Sandro Circosta, Studio CS.

Alle 17.30 alla Fondazione Federico Zeri, per la rassegna 'Da che pulpito! Scoprire Bologna attraverso i luoghi di culto', si parla dei Quadraturisti bolognesi, con 'Hanno il lor nido, anzi la reggia, in codesta città', di Gerardo Moscariello.

Alle 20.30, la musica pervade il Teatro Auditorium Manzoni, con 'Concerto de’ Cavalieri', complesso musicale del direttore Marcello Di Lisa, accompagnato dalla voce del mezzosoprano Ann Hallenberg.

Alle 21, il Teatro Celebrazioni accoglie Al Bano per una tappa del tour 'È la mia vita', concerto che ripercorre i più grandi successi dell'artista, partendo dalle sue prime produzioni.

Alle 21.30 al Locomotiv Club, c'è 'Mick Harvey & Sometimes With Others'. Il musicista, produttore discografico e compositore attivo Harvey intreccia la sua produzione con il collettivo musicale berlinese 'Sometimes With Others'.