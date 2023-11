Cosa fare a Bologna: gli eventi di mercoledì 8 novembre 2023

Bologna, 8 novembre 2023 – Ampio programma di eventi oggi sotto le Torri.

Dalle 15 alle 18, l’Accademia delle Belle Arti ospita la rassegna ‘Non è un paese per donne. La condizione femminile in Iran raccontata dalla cinematografia indipendente’.

Alle 18, all’Hotel Majestic, la scrittrice Marina Di Guardo è l’ospite del Salotto di Patrizia Fenucci Gallo, con il suo romanzo ’Quello che ti nascondevo’.

Alle 2 0.30, nella Sala Prof Marco Biagi, il concerto di Morgen Piano Trio, composto da Nicola Marvulli, al violino, Camilla Patria, al violoncello, e da Tiziana Columbro, al pianoforte.

Alle 21, il palco del Duse è tutto di Alessandro Bergonzoni.

Alle 21.45, al cinema Lumière c’è la regista Trudie Styler, moglie di Sting, presenta il suo documentario Posso entrare? - An Ode to Naples.