Cosa fare a Bologna: tutti gli eventi di giovedì 14 novembre

Bologna, 14 novembre 2024 – Non sapete come trascorrere la giornata oggi sotto le Due Torri? Ecco allora una lunga lista di eventi che vi darà molti spunti.

Alle 15, a palazzo Malvezzi, previsto il seminario su ‘Il caso Angelo Massaro – Un innocente in carcere 21 anni per un omicidio mai commesso’. E Massaro sarà presente all’evento, insieme con i giornalisti Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, fondatori dell’Associazione Errorigiudiziari.com.

Alle 17, si apre la manifestazione della Fondazione Rusconi Ghigi: nel pomeriggio si svela l’installazione nella sede della Fondazione, con le opere di Alessandro Brighetti, Anja Korherr, David Casini, Lorena Bucur, Marlene Hausegger, Mattia Pajè e Veronika Hauer

Alle 18, al cinema Modernissimo, Modo Infoshop presenta Gli uomini pesce, un libro di Wu Ming 1, alla presenza dell’autore e con letture dell’attore Marco Manfredi.

Sempre alle 18, Antonio Perazzi, autore de La natura selvatica del giardino (Einaudi), presenta il volume alla libreria Coop Zanichelli.

Michela Giraud stasera al Dehon di via Libia con 'Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco'