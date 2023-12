Cosa fare a Bologna: gli eventi di lunedì 18 dicembre 2023

Bologna, 18 dicembre 2023 - Pochi giorni a Natale e la routine bolognese è sempre più frenetica e ricca di appuntamenti. Eccone alcuni da non perdere oggi. Alle 18, in Salaborsa, Antonio Mumolo e Giuseppe Baldessarro parlano del loro libro Non esistono cause perse. Gli avvocati e la strada con il sindaco Lepore e Caterina Cortese. Alle 20.30, al Teatro Auditorium Manzoni arriva la musica del Kebyart Saxophone Quartet e di Pablo Barragán, al clarinetto, e di Alberto Cano Smit, al pianoforte. Sempre alle 20.30, al Mazzacorati, atteso il duo jazz Francesco Milone e Giovanni Ghizzani. Alle 21, nell’Aula Magna di Santa Lucia, spazio alla tradizione, con il Concerto di Natale, del Coro e dell'Orchestra del Collegium Musicum Almae Matris, diretti da Enrico Lombardi e Alissia Venier. Ancora alle 21, il Teatro EuropAuditorium ospita Mannarino, live sul palco con Corde. Sempre alle 21, all’Arena del Sole, la quarantacinquesima edizione dei Premi Ubu, unici riconoscimenti del teatro italiano attribuiti completamente tramite referendum. Ulteriore appuntamento alle 21: il comico Sandro Cappai è al Locomotiv Club.