Cosa fare martedì 20 maggio 2025 a Bologna

Bologna, 20 maggio 2025 - Non sapete come trascorrere la giornata a Bologna? Ecco allora ciò che fa per voi: una lunga lista di appuntamenti imperdibili all’ombra delle Due Torri. Alle 18, alla libreria delle Donne, presentazione del libro di Natascha Lusenti, Il coraggio di contare. Storie di donne, finanza ed etica nell’Italia contemporanea. Con l’autrice, Anna Fasano, Giulia Sudano e Valeria Roberti. Alle 20.30, Andrea Lucchesini incanta l’Auditorium Manzoni con il suo pianoforte. Alle 21, Fabio Concato è all’EuropAuditorium. Sempre alle 21, al Cubo in Torre Unipol, c’è un talk condotto da Stefania Carini insieme con Barbara Petronio. Ancora alle 21, Roberto Saviano arriva sul palco del teatro Duse per il recital teatrale del suo ultimo romanzo, dal titolo L’amore mio non muore. Altro appuntamento alle 21: i Jonas sono live a Montagnola Republic, al parco della Montagnola. Alle 21.30, tutti al Locomotiv Club per l’atteso ritorno dei Balmorhea.