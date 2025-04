Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi

Bologna, 17 aprile 2025 - Tutti gli appuntamenti in programma oggi sotto le Due Torri. Come ogni giorno, vi lasciamo qui il menù completo, tra eventi culturali, attività e incontri da non perdere.

Alle 18, alla libreria Coop Ambasciatori Fabio Campisi presenta il suo libro Il Bologna in Europa, storie e personaggi rossoblu nei tornei europei, in compagnia di Fabrizio Cremonini.

Sempre alle 18, Alessandro Foti parla del suo libro Stai fuori! L'autore è con Ilaria Capua in un dialogo moderato da Elena Ioli.

Ancora alle 18, alla libreria Coop Zanichelli, è previsto un incontro del gruppo di lettura Leggere Simenon nelle biblioteche per confrontarsi su La camera azzurra di George Simenon.

Alle 20.30, all'Arena del Sole va in scena Manifesto Cannibale, dalla regia di Francesca Pennini.

Alle 21, i Twenty One Pilots sono attesi all'Unipol Arena con The Clancy World Tour.

Sempre alle 21, al Mazzacorati arriva la musica, grazie alla voce di Yui Mochizuki e al pianoforte di Marco Belluzzi su 'La voix humaine' di Poulenc.

Alle 21.30, la Cantina Bentivoglio accoglie Alberto Gurrisi Quartet.