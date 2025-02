Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di mercoledì 5 febbraio

Bologna, 5 febbraio 2025 – Teatro, musica e libri, tantissimi libri. Il menù culturale della giornata sotto le Due Torri è ricco e variegato, ma soprattutto pieno di appuntamenti imperdibili. Ecco la nostra breve guida agli eventi in progamma oggi a Bologna.

Alle 13, Palazzo Pepoli si riempie per l'opening de Il tavolo delle trattative, installazione di Alessandro Bergonzoni, nell'ambito di Art City.

Alle 18, in Salaborsa, Luca Oldani parla del suo libro Ogni tanto cambio scarpe con Paolo Nori. Sempre alle 18, il Modernissimo inaugura Art City Cinema, in occasione di Arte Fiera 2025, con la visione di Taking Venice di Amei Wallach.

Alle 18.30, alla Libreria Modo Infoshop è prevista la presentazione di Leogra. Eredità di un paesaggio, a cura di Andrea Colbacchini e Chiara Spadaro. Con i curatori, Michele Lapini e Anna Rizzo.

Alle 19, Gallery 16 ospita Valeria Mannelli che presenta il suo libro Gian Maria Volonté. L'immagine e la memoria, in dialogo con

Luisa Ceretto.

Sempre alle 19, l'Arena del Sole apre il sipario per Behind the Light di Cristiana Morganti.

Alle 21, il Duse propone un concerto dedicato a George Gerswhin: protagonisti il pianista Pietro Beltrani e l'Orchestra Senzaspine diretta da Tommaso Ussardi. Introduzione a cura di Roberto Ravioli.

Sempre alle 21, al Dehon arrivano Marco Champier e Clara Campi in Crime & Comedy.

Ancora alle 21, al Celebrazioni va in scena lo spettacolo Delirio a due con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Alle 22, musica alla Cantina Bentivoglio, con l'attesa esibizione di Enrico Pieranunzi, Michele Polga, Mauro Beggio e Thomas Fonnesbaek.