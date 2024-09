Cosa fare oggi a Bologna: eventi di giovedì 26 settembre 2024

Bologna, 26 settembre 2024 - Il weekend si sta avvicinando e questa giornata si prospetta molto dinamica e attiva, grazie a una lunga lista di eventi e appuntamenti da non perdere sotto le Due Torri. Vediamo insieme cosa fare oggi a Bologna.

Inizia oggi il Festival Francescano nel pieno centro città. Sono più di cento gli appuntamenti in programma. Tra questi, alle 19, Paolo Curtaz è nel Cortile di palazzo d'Accursio, alle 20 in piazza Maggiore si attende Pablo Trincia e alle 21.15, sempre in piazza, Pietro Morello porta I confini della musica - Showcase.

Dalle 17 alle 19,nella Biblioteca dell'Archiginnasio, c'è il primo appuntamento con Poeti con Giacomo Matteotti - Poesia contro le dittature. Protagonista è Antonella Anedda in dialogo con Riccardo Donati per “Esistere, resistere”. Poesia come (R)esistenza.

Alle 20.30, Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli sono all'Oratorio di San Filippo Neri con La milonga del fùtbol.

Alle 21, tutti al Bravo Caffé per Eloisa Atti & Marco Bovi Acoustic Duo.

Sempre alle 21, al DumBO si esibiscono i Bandakadabra live.

Altra musica alle 21, quando la Montagnola accoglie il live di Di Notte.

Alle 21.30, Frida nel Parco (in Montagnola) accoglie Per Bolotomy con Emil Moonstone& The Anomalies + Burning West teslas e il dj set di Mars.