Cosa fare oggi a Bologna, gli eventi di giovedì 28 settembre

Bologna, 28 settembre 2023 - Tanti, tantissimi appuntamenti per oggi in città.

Alle 17.30, Xing e Pinacoteca Nazionale presentano La mano nel sacco, performance di Silvia Costa e Nicola Ratti, in Pinacoteca.

Alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni ospita il direttore d’orchestra belga Martijn Dendievel (IN FOTO).

Altro appuntamento alle 20.30: in piazza Maggiore c’è In piazza a festeggiare!, evento in cui i danzatori di 8cento Aps ballano in abiti storici ricordando la battaglia della Montagnola.

Alle 21, al Parco della Montagnola Kiša si esibisce con un concerto live.

Ancora alle 21, il Fondo Comini è invaso dalla musica con l’esibizione di Carmen Ferrante, voce e loop station, Vincenzo Bosco, piano, Sergio Mariotti, contrabbasso, e Francesco Benizio, batteria.