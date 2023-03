Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di lunedì 6 marzo

Il violinista Leonidas Kavakos

Bologna, 5 marzo 2023 – Inizia una nuova settimana. Ecco gli appuntamenti di oggi in città.

Dalle 9 sarà possibile accedere in Fiera alla sessantesima edizione della Children’s Book Fair 2023, la prestigiosa kermesse del libro per ragazzi che quest’anno conta 1.375 espositori.

La fiera durerà quattro giorni, fino a mercoledì compreso l’orario di ingresso sarà 9-18.30, mentre nell’ultima giornata di giovedì l’orario sarà 9-15.

Alle 16.30 all'Accademia delle Belle Arti, Majid Bita presenta il suo libro 'Nato in Iran', graphic novel tra autobiografia e surrealtà poetica.

Alle 18 in Biblioteca Salaborsa, in Sala conferenze, il primo appuntamento 'La fine del sogno. La cultura inglese degli anni settanta', ciclo di incontri a cura del professore Gino Scatasta, con la lezione 'Il sogno è finito. La scena socio-culturale e la letteratura'.

Alle 19 alla Libreria Sette Volpi, in via Serra 2/e, c'è 'Kira Kira: storie d'infanzia dal Giappone', per raccontare le storie giapponesi per bambini. All'incontro l'editrice Elena Rambaldi, l'autrice Alice Keller, e gli artisti Mayummi Oono e Mori.

Alle 20.30 al Teatro Auditorium, per il progetto 'Musica insieme', salgono sul palco il violino di Leonidas Kavakos e il pianoforte di Enrico Pace, per una serata di musica tra l'Ottocento e il Novecento.

Sempre alle 20.30, all'Oratorio San Filippo Neri, Francesca Cavallo porta in scena 'Scintille', un podcast live dedicato ai giovani sul tema dell'energia.

Alle 21.30 al Camera Jazz & Music Club, in vicolo Alemagna, una jam session aperta a tutti i musicisti, con l'organizzazione dell'associazione Jazz Club Bologna e con il sostegno del Gruppo Hera.