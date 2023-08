Cosa fare oggi a Bologna, gli eventi di giovedì 10 agosto 2023

Bologna, 10 agosto 2023 – Che si cerchi la cultura o un po’ di divertimento, sono tanti gli appuntamenti di oggi in città. Si passa così da uno show di musica dal vivo ai film in piazza. Ecco gli eventi da segnare in agenda.

Alle 21, Bob Meanza è con Nelide Bandello alle Serre dei Giardini Margherita, per uno show musicale live.

Alle 21.15, l’Arena Orfeonica guarda Boogie Nights – L’altra Hollywood, di Paul Thomas Anderson.

Sempre alle 21.15, nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica, Mariangela Gualtieri propone il rito sonoro La notte di San Lorenzo e Alle piccole e grandi ombre.

Alle 21.30, l’Arena Puccini propone La Stranezza, di Roberto Andò.

Sempre alle 21.30, C’era una volta il West riempie piazza Maggiore.