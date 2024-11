Cosa fare oggi a Bologna: tutti gli appuntamenti di mercoledì 20 novembre

Bologna, 20 novembre 2024 – Teatro, libri e spettacoli. Non manca proprio nulla oggi sotto le Due Torri, dove sono in programma tanti appuntamenti ed eventi culturali. Ecco quali.

Alle 9.30, in Santa Lucia è in programma un evento sulla violenza di genere, riservato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ad aprire l’evento, Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, uccisa un anno fa dall’ex fidanzato.

Alle 18, Carlo Calabrò presenta alla libreria Feltrinelli il suo romanzo d’esordio Meccanica di un addio.

Alle 18.30, all’Auditorium del Mast si parla di arte: ci sono Luca Cerizza e Massimo Bartolini, curatore e artista del Padiglione Italia alla Biennale d’arte di Venezia. Il tema dell’incontro, aperto a tutti, è Fai per me. Sculture che fanno rumore, macchine che cantano.

Alle 19, al teatro delle Moline, Oscar De Summa porta in scena il suo Rette parallele sono l’amore e la morte.

Alle 20.30, il palco dell’Oratorio di San Filippo Neri accoglie Andrea Colamedici e Lorenzo Gasparrini in Ma cos’ho fatto? Percorso per diventare uomini nuovissimi.

Alle 21, Rocco Siffredi porta al teatro Celebrazioni il suo spettacolo Rocco.

Alle 21.30, al Locomotiv Club, il concerto di Giuse The Lizia.