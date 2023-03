Cosa fare oggi a Bologna: gli appuntamenti di giovedì 9 marzo 2023

Arianna Porcelli Safonov sarà al Duse

Bologna, 9 marzo 2023 – Ecco gli incontri della giornata in città.



Alle 10 all'Accademia Belle Arti, c'è l'incontro 'Tana libera tutti' con Camille Jourdy e Lolita Séchan. Un evento che insegna la costruzione di un libro a quattro mani.



Alle 15 nel reparto di Oncologia dell'Ospedale Bellaria, un nuovo appuntamento con 'Poesia e note in corsia', il progetto di lettura nei reparti ospedalieri e nei luoghi di attesa dell'Ausl.



Alle 17.30 al Museo Mambo, prosegue la rassegna 'Rocket Girls 2023. Storie di ragazze che hanno alzato la voce'. A tenere l'incontro è Silvia Olivieri, publishing program manager e podcaster.



Alle 20.30 al Teatro Auditorium Manzoni, il direttore tedesco Hartmut Haenchen è sul palco con uno spettacolo musicale, che avvolge la platea con una grande pagina tardo-romantica come la Settima Sinfonia di Anton Bruckner.



Alle 21 al Teatro Duse, va in scena 'Fiaba-Fobia', monologo comico dell'autrice Arianna Porcelli Safonov.



Sempre alle 21 al Teatro Celebrazioni, una tappa della tournèe teatrale di Ron, 'Non sono un figlio Live Tour'.