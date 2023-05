Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di giovedì 4 maggio 2023

Bologna, 4 maggio 2023 - Le iniziative in città non si fermano mai. Ecco alcuni suggerimenti su cosa fare oggi. Alle 17 alla Pinacoteca, in via Belle Arti 56, prende vita 'Ospiti, nuovi studi e restauri', ciclo di incontri organizzati in occasione del nuovo allestimento della sezione del Rinascimento. Il primo appuntamento in Aula Magna si concentra sull'arte rinascimentale italiana, con 'Perugino: i cartoni, la bottega, il rapporto con Raffaello'.

Alle 17.30, negli spazi di Bologna Attiva del Dumbo si tratta di proposte, azioni e strumenti all'interno dell'incontro 'Verso il Piano della notte: quali strategie per Bologna?'. Intervengono la vicesindaca Emily Clancy ed Erika Capasso, delegata Quartieri, Immaginazione civica e Politiche per il Terzo Settore, e presidente della Fondazione per l'Innovazione urbana.

Alle 18, il Teatro Mazzacorati accoglie i bambini dai quattro anni di età, per l'incantevole spettacolo 'Peter Pan', a cura di Fantateatro.

Alle 20.30, l'Accademia Filarmonica, in via Guerrazzi 13, ospita il Trio Boccherini, formato da tre incredibili musicisti. Suyeon Kang al violino, Vicki Powell alla viola, e Paolo Bonomini al violoncello. La serata inaugura la rassegna Il Quartetto in Sala Mozart.

Alle 21, Federico Palmaroli è al Teatro Celebrazioni per lo spettacolo '#Lepiubellefrasidiosho', accompagnato dalle melodie del Furano Saxophone Quartet. Antonio Bruno, sax soprano, Matteo Quitadamo, sax alto, Alberto Napolitano, sax tenore, e Marco Destino, sax baritono.