Cosa fare oggi a Bologna, gli eventi di lunedì 7 agosto 2023

Bologna, 7 agosto 2023 - Agosto in città, a Bologna non ci si annoia mai. L’aperitivo può diventare un evento e per la cultura c’è sempre un posto di riguardo. La città inoltre può diventare un mercato per i prodotti della campagna.

Ecco l'agenda della giornata.

Dalle 17.30, appuntamento al Mercato Ritrovato, per un aperitivo o una cena a chilometro zero, grazie ai produttori e ai coltivatori che si radunano per l'occasione in piazzetta Anna Magnani e Pier Paolo Pasolini.

Alle 21.30, l'Arena Puccini propone Everything Everywhere All at Once, di Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Sempre alle 21.30, in piazza Maggiore si proietta Caro diario, di Nanni Moretti.