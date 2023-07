Cosa fare oggi a Bologna, gli eventi di martedì 25 luglio 2023

Bologna, 25 luglio 2023 – Ecco cosa fare in questo martedì estivo in città. Gli spettacoli fioriscono fra musica e grande cinema: tanti appuntamenti serali per godersi un po’ di spensieratezza al fresco (forse).

Alle 20 al Comunale Noveau, c’è lo spettacolo Tosca, di Giacomo Puccini, dalla regia di Giovanni Scandella.

Alle 21, il Parco della Montagnola, per Montagnola Republic, accoglie Joe Allotta live per una serata all’insegna della musica.

Sempre alle 21, il Teatro Mazzacorati unisce musica classica e cinema, con uno show che pone in contatto le melodie classiche e le più conosciute pellicole cinematografiche.

Alle 21.45, all’Arena Puccini si propone la visione di Il Colibrì, di Francesca Archibugi.

In piazza Maggiore, sempre alle 21.45, si proietta La conversazione di Francis Ford Coppola.