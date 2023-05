Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di mercoledì 3 maggio 2023

Bologna, 3 maggio 2023 - Storia, letteratura e cultura sono all’ordine del giorno. Ecco cosa fare oggi in città.

Alle 18 in Salaborsa, in Piazza Coperta, l’autrice e consulente Antonella Agnoli parla del suo libro ‘La casa di tutti: città e biblioteche’. All’incontro, intervengono il sindaco Matteo Lepore, Elena di Gioia, delegata alla Cultura, Veronica Ceruti, direttrice Settore Biblioteche e Welfare culturale, Valentina Gianfrate dell’Alma Mater, e Rossella Vigneri, presidente Arci. Alle 18.30 c’è un altro appuntamento in Salaborsa: la cantautrice Cristina Donà è all’Auditorium Enzo Biagi per ‘Mozart massone e illuminista. Le nozze di Figaro’, in compagnia del giornalista e conduttore radiofonico Luca Baccolini.

Alle 20.30, la Sala Prof. Marco Biagi apre le sue porte alla musica e al flauto. Sul palco ci sono il flautista Michele Marasco e il Modena Flute Ensemble, cinque giovanissimi flautisti, accompagnati dalle note del pianoforte di Marta Cencini.

Alle 20.30 al Comunale Nouveau, c’è ‘Don Chisciotte’, spettacolo del Corpo di Ballo dell’Opera di Tbilisi. La compagnia georgiana si esibisce sulle note dell’Orchestra del Teatro Comunale.

Alle 21, Raf arriva al Teatro Celebrazioni per un concerto de La mia casa Tour 2023.

Alle 21 all’Unipol Arena, il Premio Oscar Hanz Zimmer incanta gli spettatori con ‘Hans Zimmer Live - The Concert Sensation Returns’.