Cosa fare oggi a Bologna, gli appuntamenti di lunedì 18 settembre 2023

Bologna, 18 settembre 2023 - Nuovo inizio settimana e nuovi appuntamenti in città. Concerti e dibattiti, libri e canzoni: sotto le Due torri non ci si annoia mai, ecco una guida agli eventi

Alle 18.30, la Libreria Coop Ambasciatori ospita Alberto Bertoni che presenta Voci del grande stile. Prose e poesie fra due secoli, con Vincenzo Bagnoli.

Alle 20, per Le notti del Pratello, Majid Bita presenta la graphic novel Nato in Iran. Con l’autore, ci sono Andrea Bruno, Marco Ficarra e Alberto Sebastiani.

Alle 20.30, al Teatro Auditorium Manzoni c’è il concerto dell’Orchestra Mozart, condotta dal direttore Daniele Gatti.

Alle 21, ad Atelier - Sì, con la regia del suono di Francesco Giomi si ripercorre il Novecento musicale di Luciano Berio e di Karlheinz Stockhausen.

Alle 21.30, al Parco della Montagnola c’è la performance I racconti dell'organetto, di Marta Cellamare.