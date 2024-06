Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi del 20 giugno 2024

Bologna, 20 giugno 2024 - Il fine settimana è alle porte, e l’agenda cittadina si riempie di eventi. Ecco quali sono gli appuntamenti da seguire oggi a Bologna. Alle 18, in Salaborsa, Elena Bosi parla del suo libro Mio padre è nato per i piedi, con Paolo Nori.

Alle 19, Michele Masneri presenta il suo libro Paradiso al Convento di Santa Margherita. Alle 21, al Mazzacorati si esibisce Daniele Faziani in un concerto di sax.

Sempre alle 21, altra musica nel Cortile dell’Archiginnasio: atteso Jean-Marc Luisada, al pianoforte. Alle 21.15, il Salone del Jazz in via Mascarella ospita Daniele & Elena Giardina.

Alle 21.30, ai 300 scalini, il progetto Simone Weil, scritto, diretto e interpretato da Ilaria Drago. Alle 21.45, il Cinema Ritrovato in piazza Maggiore proietta My cousin di Edward José. A seguire si vede The Adventurer. Alle 22.30, a Teatri di Vita si guarda The trace of your lips di Julián Hernández.