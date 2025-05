Cosa fare oggi a Bologna: eventi di giovedì 29 maggio 2025

Bologna, 29 maggio 2025 - Non sapete come trascorrere la giornata a Bologna? Non vi preoccupate, perché abbiamo preparato per voi una lunga lista di appuntamenti da non perdere e che vi riempiranno il giovedì sotto le Due Torri.

Alle 18.30, alla libreria Coop Ambasciatori, Annalisa Cuzzocrea presenta E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e le lotte nella tempesta della storia. Con l'autrice, Silvia Avallone e Paolo Nori.

Alle 19.30, al parco della Lunetta Gamberini, è in programma Fiati sospesi, nell'ambito di Summer Moon.

Alle 19, al Grand Tour Italia, Niccolò Agliardi presenta il suo nuovo libro Prima di essere principi, in dialogo con Roberto Vecchioni e il chitarrista Max Elli.

Alle 20, ai Portici Hotel, c'è Lisa Zhang Duo, con la voce di Lisa Zhang e la chitarra di Alessio Risso.

Alle 20.30, il teatro Auditorium Manzoni ospita Fabio Biondi in Europa Galante. Ancora alle 20.30, grandi risate a Villa Angeletti con Shatta Valli e Antonia Caruso, che inaugurano una serie di appuntamenti dedicati ai nuovi volti della stand up comedy.

Alle 21, Montagnola Republic al parco della Montagnola propone Alberto Bianco live. Sempre

alle 21, il teatro Dehon apre il sipario per Daniele Gattano, sul palco con Perestrojka e pancake.

Alle 22, Xing presenta a Raum O"ww'sssSsST, sound performance and record launch del LP OWsT di Elvin Brandhi, diciottesima uscita di XONG collection - dischi d'artista.