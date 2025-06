Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi del 3 giugno 2025, dove andare

Bologna, 3 giugno 2025 - Il mese di giugno è arrivato sotto le Due Torri portando una ventata di eventi culturali e di spettacoli imperdibili. Ecco qui quali sono quelli in programma per la giornata di oggi.

Dalle 14.30 alle 19, l'Auditorium del DAMSLab ospita due il primo di due giorni di dibattiti e proiezioni nell'ambito della mostra diffusa Il Museo Disperso. Foreigners in Their Homeland Bologna: dopo l'introduzione di Sara Cherif e Massimiliano Mollona, c'è il tak Immagini crudeli con Lorenzo Pezzani, Tareq Tamini e Oraib Toukan, seguito dalla proiezioni di diversi cortometraggi palestinesi, con l'introduzione di Salim Abu Jabal. In chiusura, un dialogo con il fotografo Lorenzo Tugnoli su La vita delle immagini.

Alle 18, si discute di referendum al parco della Montagnola grazie a Frida nel Parco: in programma c'è l'incontro dal titolo La nuova Italia nasce così! organizzato da Ugs. All'evento è previsto l'intervento della scrittrice e attivista Insaf Dimassi.

Alle 19, al parco della Montagnola, Ghemon presenta il suo libro Nessuno è una cosa sola, con la partecipazione di Murubutu.

Alle 20.30, all'Accademia Filarmonica, per la rassegna Il Quartetto in Sala Mozart, il quartetto Meta4 riempie la sala con musiche e melodie di Beethoven e Schubert.

Sempre alle 20.30, l'Officina Acrobatica al parco del Dopolavoro ferroviario propone il primo appuntamento degli Aperitivi Acrobatici con El Bechin.

Alle 21, le Serre dei Giardini Margherita proiettano il documentario The Pickers di Elke Sasse.

Ancora alle 21, il chiostro della Basilica di Santo Stefano accoglie la musica del Trio Nebelmeer.

Sempre alle 21, Samuele Bersani con Orchestra incanta l'EuropAuditorium per una data del suo tour.