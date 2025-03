Ecco cosa fare oggi a Bologna: gli eventi del 31 marzo 2025

Bologna, 31 marzo 2025 - L'ultima giornata di marzo ci sveglia con il sole e segue l'onda del mese che si sta per concludere: ricco di eventi e intrattenimento. Guardiamo insieme cosa propone l'agenda di oggi sotto le Due Torri.

Alle 18.30, alla Fondazione Federico Zeri, Daniel Pennac e Stefano Bartezzaghi presentano il libro ‘Le parole fanno il solletico’ in dialogo con Riccardo Fedriga.

Sempre alle 18.30, alla libreria Coop Ambasciatori, è previsto l'incontro con Pippo Civati e Davide Mattiello, in dialogo sul libro ‘Mi chiamo Marco e sono un Testimone di Giustizia’.

Alle 20.30, sprigiona la musica all'Auditorium Manzoni, con il ritorno attesissimo del maestro Evgeny Kissin, sul palco con un recital per pianoforte solo.

Alle 21, Lenny Kravitz infiamma l'Unipol Arena con il suo Blue Electric Light Tour 2025. Sempre alle 21, si aprono le porte del Duse per il musicista Roberto Cacciapaglia, che si presenta con un nuovo tour intitolato Time to Be.

Alle 21.30, Iosonouncane raggiunge il palco del Locomotiv Club per una serata chitarra e voce, che è gia sold out.