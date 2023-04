Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di martedì 4 aprile 2023

Bologna, 4 aprile 2023 - Ampia scelta di eventi e incontri oggi a Bologna. Ecco alcuni degli appuntamenti della giornata.

Alle 17 alla Biblioteca Minguzzi-Gentili, in via Sant'Isaia 90, la presentazione del volume 'Dalle Case della Salute alle Case della Comunità. La sfida del Pnrr per la sanità territoriale', di Antonio Brambilla e Gavino Maciocco. A moderare l'incontro è Flavia Franzoni, presidente del Comitato scientifico Iress, in compagnia degli autori, del sociologo Luca Negrogno e Anna Del Mugnaio, consigliera del Quartiere Navile.

Alle 17.30 si parla di musica a Palazzo d'Accursio, in Sala Farnese, con il trombettista jazz Paolo Fresu. L'appuntamento 'L'Italia s'è desta' è dedicato a I Vespri siciliani di Verdi.

Alle 19 al Mercato Albani, si dà il via alla rassegna 'Le volpi nell'aia', letture e presentazioni di libri all'ora dell'aperitivo. Ad aprire le danze è la presentazione del libro 'Il corpo della medusa', di Luca Martini.

Alle 21 al Cubo in Porta Europa, un incontro con Tiziana Ghirardini, che riflette sull'oroscopo e sul vino: 'I segni di aria: leggerezza e bollicine per 4 chiacchiere in armonia' tratta del movimento e della comunicazione dell'Aria per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Alle 21.30, i Tropea, finalisti di X-factor, sono sul palco del Locomotiv Club per una tappa del Spring Inferno Tour.

Sempre alle 21.30, al Cinema Galliera prosegue 'S.o.s. Sons of Sound', ciclo di documentari e biopic musicali, con la visione del documentario di Edgar Wright 'The sparks Brothers'.