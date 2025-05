Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di giovedì 22 maggio

Bologna, 22 maggio 2025 - Ecco di seguito l'agenda completa degli eventi culturali calendarizzati nella giornata di oggi a Bologna, all'ombra delle Due Torri.

Dalle 18.30 alle 19.30, in via Castiglione 61, Gianluigi Schiavon è in dialogo con Anna Maria Linsalata, discutendo di Giramondo. Un libro mappamondo, per la sezione Viaggiare con la mente.

Alle 19, al Grand Tour Italia, il food blogger Lorenzo Prattico presenta il suo primo libro Questa fame che non smette mai. Viaggi, ricette e qualche trauma.

Sempre alle 19, musica alla Fattoria Urbana di via Pirandello 3, con i Nova Alkemia. Alle 20.30, l'ex chiesa di San Mattia ospita il concerto e l'esecuzione di A-Ronne per otto voci di Luciano Berio.

Ancora alle 20.30, nuovo concerto per la rassegna estiva al Fuori Orsa del Dopolavoro Ferroviario: atteso live il collettivo Semm Band.

Alle 21, a Villa Angeletti arriva Uochi Toki Collective, nuova evoluzione del progetto Uochi Toki per la prima volta a Bologna.

Sempre alle 21, Comete è live a Montagnola Republic, al parco della Montagnola.