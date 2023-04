Cosa fare oggi a Bologna, gli eventi di lunedì 17 aprile 2023

Bologna, 17 aprile 2023 - La settimana inizia con una giornata ricca di appuntamenti. Ecco cosa fare oggi in città.

Alle 17 all’Accademia delle Belle Arti, prosegue il ciclo di dialoghi legati all’arte, alla cultura e alla società. L’incontro, moderato da Carmen Lorenzetti, ha come protagonista ‘ruangrupa’, collettivo artistico indonesiano, curatore dell’ultima edizione di Documenta. Due componenti del gruppo, Reza Afisina e Iswanto Hartono, dialogano sul loro lavoro e sulle loro idee di sostenibilità e di partecipazione. Alle 18 al Teatro Mazzacorati, Angela Iantosca e Romano Cappelletto presentano il loro libro ‘Ventuno’, testo che racconta delle 21 donne che parteciparono all’Assemblea costituente. Alle 18.30 all’Auditorium Mast, la presentazione di ‘La scorciatoia. Come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano’, libro di Nello Cristianini, autore e professore di Intelligenza artificiale all’Università di Bath, nel Regno Unito. Alle 19 a eXtraBO, appuntamento con l’anteprima del documentario ‘Liver and Onion: un racconto d’Appennino’. Il mediometraggio di Michela Sartini inquadra il piccolo borgo di Livergnano. Alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni ospita il direttore Roberto Abbado e la Filarmonica di Tcbo, per una serata dal ricco programma musicale. Alle 21, il cantautore Niccolò Fabi è sul palco del Teatro EuropAuditorium per una tappa del Meno per meno Tour.