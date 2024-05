Cosa fare oggi a Bologna, eventi di lunedì 20 maggio 2024

Bologna, 20 maggio 2024 - Una nuova settimana è appena iniziata, e per non avere nostalgia del weekend, ecco una breve guida agli appuntamenti in programma oggi a Bologna.

Alle 17, al DAMSLab, ultimo appuntamento con Milledischi: chiudono la rassegna i musicisti Claudio Carboni e Claudio Borgianni che rispettivamente presentano i dischi Un ballo liscio e Balla la bella.

Alle 18, al Modernissimo, Stefano Massini presenta Mein Kampf. Da Adolf Hitler, con Francesca Schianchi. FOTO

Alle 20.30, musica alla Chiesa di Santa Cristina della Fondazza grazie al concerto-reading L’affare Vivaldi, con Ensemble Modo Antiquo e il direttore Federico Maria Sardelli.

Alle 21, il Dehon ospita Diverse abilità in scena. Sul palco, La scuola primaria Don Milani Ic 21 che presenta Siamo saliti fino al mare.

Sempre alle 21, al Duse c’è Paolo Borzacchiello con il suo spettacolo Bada a come parli.

Altro appuntamento alle 21: PFM – Premiata Forneria Marconi - canta De Andrè Anniversary all’EuropAuditorium.